Policisti s silo nad protestnike, ki blokirajo avtocesto med Španijo in Francijo

Barcelona, 12. novembra - Francoski, španski in katalonski policisti so danes s silo posredovali proti katalonskim protestnikom, ki so od ponedeljka zjutraj blokirali avtocestno povezavo med Španijo in Francijo. Avtocesto so medtem že odprli, a so protestniki zablokirali eno od bližnjih državnih cest. V povezavi z blokado so aretirali 19 ljudi.