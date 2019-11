Koliščarska vas bo obudila življenje na Ljubljanskem barju pred več tisoč leti

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 24. novembra - Ob sotočju Želimeljščice in Iščice, vzhodno od naselja Ig, bodo v sklopu projekta Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč zgradili koliščarsko vas. V njej bo prikazano življenje v 3. tisočletju pr.n.št., tamkajšnja razstava pa bo predstavila koliščarsko dobo na splošno in zgodovino raziskav kolišč.