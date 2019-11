Protikorupcijska komisija s priporočili vladi in SDH glede kadrovanj

Ljubljana, 12. novembra - Komisija za preprečevanje korupcije je vladi in SDH izdala priporočila glede kadrovanj v nadzorne svete in uprave družb s kapitalsko naložbo države. V teh postopkih naj zagotovita načela transparentnosti upravljanja z državnim premoženjem in odločitve pisno obrazložita, so danes sporočili iz komisije.