Pri Slovenski matici tudi monografija pesnika Severina Šalija

Ljubljana, 12. novembra - Nova bera založbe Slovenska matica prinaša izključno dela slovenskih književnikov. France Pibernik je v monografiji podal vpogled v življenje in delo pesnika, pa tudi urednika in prevajalca, Severina Šalija, izšla sta tudi ponatis še danes aktualnega romana Ivanke Hergold Nož in jabolko ter dopolnjen ponatis zbornika O Danetu Zajcu.