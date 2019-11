Francoz Breton za las skozi pravno sito v Evropskem parlamentu

Bruselj, 12. novembra - Francoski komisarski kandidat Thierry Breton je za las prestal preverjanje pravnega odbora Evropskega parlamenta, ki ga je potrdil z dvanajstimi glasovi za, medtem ko jih je bilo enajst proti, so sporočili parlamentarni viri. Kandidata Madžarske in Romunije, Oliverja Varhelyija in Adino-Ioano Valean, je odbor potrdil brez glasov proti.