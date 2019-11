Ljubljanska borza: V ospredju delnice Krke in Petrola

Ljubljana, 12. novembra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji uvodoma največ zanimanja pokazali za delnice Krke in Petrola, s katerimi so opravili za dobrih 200.000 oz. 112.000 evrov prometa. Tečaj Krkinih delnic se zvišuje, tečaj Petrolovih pa je pri izhodiščni vrednosti. Indeks blue chipov je bil po dveh urah trgovanja 0,20 odstotka nad izhodiščem.