Slovenski turizem z novimi rekordi in starimi izzivi

Ljubljana, 12. novembra - Slovenskemu turizmu se obeta še eno rekordno leto, čeprav se stopnje rasti tako globalno kot pri nas umirjajo. Medtem ko so cilji turistične strategije pri številu prihodov in prenočitev že doseženi, pa turistične delavce na drugih točkah, denimo prilivih in prestrukturiranju državnih turističnih podjetij, čaka še veliko dela.