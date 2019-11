Ponoči možni nalivi in močnejši sunki vetra

Ljubljana, 12. novembra - V noči na sredo bodo predvsem v jugozahodni Sloveniji nastajali krajevni in dolgotrajni nalivi. Sunki južnega vetra lahko tam presežejo 70 kilometrov na uro. Reke bodo danes in v sredo v večjem delu države začele naraščati. Ponekod so možna tudi razlivanja, so sporočili z Agencije RS za okolje.