Odpoklic suhih fig Fruit for snack.

Ljubljana, 12. novembra - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala suhe fige Fruit for snack (200 gramov) turškega porekla, ki so se prodajale na različnih prodajnih mestih po Sloveniji. Analiza testiranj fig, izvedena v uradnem laboratoriju, je pokazala prisotnost ohratoksina A, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.