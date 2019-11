Organizacije in iniciative s pritožbo pri OECD zaradi hidravličnega lomljenja v Sloveniji

Ljubljana, 12. novembra - Organizacije in civilne iniciative so danes vložile pritožbo pri slovenski in britanski kontaktni točki Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) zaradi kršitve odgovornega poslovnega vedenja družbe Ascent Resources zaradi načrtovanega hidravličnega lomljenja v Sloveniji. Želijo, da družba dejavnost izvaja v skladu s smernicami OECD.