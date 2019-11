Celjski mestni svetniki v prvi obravnavi sprejeli proračuna za leti 2020 in 2021

Celje, 12. novembra - Celjski mestni svetniki so na današnji seji v prvi obravnavni sprejeli odloka o proračunih za leti 2020 in 2021. Kot je povedala vodja sektorja za finance na celjski občini Natalija Črepinšek, so za leto 2020 načrtovani prihodki v višini 65,4 milijona evrov, odhodki pa naj bi znašali 72,7 milijona evrov. Primanjkljaja bo tako za 7,3 milijona evrov.