Par iz BiH z lažno poroko s Slovencema do dovoljenja za bivanje v Avstriji

Beljak, 12. novembra - Policija na avstrijskem Koroškem je razkrinkala par iz Bosne in Hercegovine, ki je s parom iz Slovenije sklenil lažno zakonsko zvezo ter s to prevaro pridobil dovoljenje za bivanje v Avstriji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Državljana BiH, ki sta Slovencema pogosto grozila, sta dovoljenje sedaj izgubila in naj bi ju izgnali iz Avstrije.