Združena evropska prvenstva 2022 v Münchnu

München, 12. novembra - München bo prizorišče evropskega prvenstva več športov leta 2022. Prvo tovrstno mega športno tekmovanje je lani gostil Glasgow. Na Bavarskem so udeležbo na istočasnem prvenstvu potrdili atleti, kolesarji, golfisti, telovadci, veslači in triatlonci. Tekmovanja bodo potekala med 11. in 21. avgustom.