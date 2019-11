Pljučnica najbolj smrtonosna nalezljiva bolezen za otroke

Pariz, 12. novembra - Bolezen, ki med otroki terja največ žrtev, je pljučnica, saj vsakih 39 sekund terja eno mlado življenje, so danes posvarile mednarodne organizacije za zaščito zdravja in otrok. Ob svetovnem dnevu pljučnice so izpostavile, da gre za pozabljeno epidemijo, ki jo je mogoče preprečiti, a še vedno ubije več otrok kot katerakoli druga nalezljiva bolezen.