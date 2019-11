Izvoznik leta ohlajanja na tujih trgih še ne čuti

Ljubljana, 12. novembra - Mariborska družba Seltron, ki se ukvarja s sistemskimi rešitvami varčnega ogrevanja in je prejela nagrado za ITM izvoznika leta, širi svojo prisotnost na tujih trgih in ne čuti znakov ohlajanja globalne rasti. Se pa sooča z izzivom iskanja primernega in usposobljenega kadra v Sloveniji, je v pogovoru za STA dejal direktor Seltrona Marijan Hertiš.