Višje sodišče razveljavilo sodbo zoper nekdanji prvi dami Probanke

Maribor, 12. novembra - Mariborsko višje sodišče je razveljavilo januarja izrečeno obsodilno sodbo zoper nekdanji članici uprave medtem že likvidirane Probanke Romano Pajenk in Milano Lah, ki ju je prvostopenjsko sodišče zaradi poslovne goljufije obsodilo vsako na po leto in enajst mesecev pogojne zaporne kazni, so za STA potrdili na mariborskem sodišču in tožilstvu.