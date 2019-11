Pozimi na cesti: Najdražja pnevmatika ni nujno tudi najvišje kakovosti

Ljubljana, 13. novembra - Od petka dalje morajo biti vozila po zakonu opremljena z zimsko opremo. Vodja AMZS servisa Jurij Kočar pravi, da se je slovenski trg že konsolidiral in izločil najslabše izdelke ter da se da kupiti pnevmatike, ki so lep kompromis med ceno in kakovostjo. Opozarja, da najdražja pnevmatika ne pomeni nujno tudi najvišje kakovosti.