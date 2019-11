Odpoklic rozin Uvetta Sultanina.

Ljubljana, 12. novembra - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala rozine Uvetta Sultanina (250 gramov) turškega porekla, ki so se prodajale v trgovinah Eurospin. Analiza testiranj rozin, izvedena v uradnem laboratoriju, je pokazala na preseženo predpisano zgornjo mejno vrednost za mikotoksin ohratoksin A.

Serijska oznaka izdelka je 450020556 14 1182, rok uporabe pa do 30. marca 2021. Podjetje Eurospin kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.