V Afganistanu se obeta izmenjava zapornikov

Kabul, 12. novembra - Afganistanski predsednik Ašraf Gani je danes v Kabulu sporočil, da so pripravljeni na izmenjavo treh pomembnih talibanskih borcev za dva zahodna ujetnika, ki so ju talibani zajeli leta 2016. Izrazil je še pričakovanje, da bo to odprlo neposredne pogovore med njegovo vlado in talibani o koncu konflikta v državi.