Slovenska logistika se predstavlja v Južni Koreji

Ljubljana/Seul, 12. novembra - Delegacija 18 slovenskih transportno-logističnih podjetij se od ponedeljka do četrtka mudi na obisku v Seulu v Južni Koreji, kjer na poslovni konferenci in individualnih poslovnih srečanjih predstavljajo transportne in logistične rešitve za korejska podjetja, so danes sporočili iz GZS.