Na štajerski avtocesti odstranili posledice prometne nesreče

Ljubljana, 12. novembra - Na štajerski avtocesti med priključkoma Šentjakob in Sneberje proti Ljubljani, kjer sta bila zaradi prometne nesreče nekaj časa zaprta prehitevalni in vozni pas, so odstranili posledice nesreče. Zastoj se zmanjšuje, trenutno pa je treba čakati približno 30 do 40 minut, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.