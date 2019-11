Dallas praznih rok iz Bostona, Dončić spet navduševal

Boston, 12. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks so navkljub znova zelo razpoloženemu Slovencu Luki Dončiću ostali praznih rok na gostovanju v severnoameriški ligi NBA pri Bostonu. Kelti so slavili s 116:106. Ljubljančan je bil s 34 točkami najboljši strelec tekme, v statistko je vpisal še devet podaj in šest skokov.