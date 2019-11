Newyorške borze končale v rdečem

New York, 11. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z izgubami, saj se je negotovost glede napredka v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko znova dvignila zaradi negativnih komentarjev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. K rasti indeksa Dow Jones pa je pripomogel skok delnic Boeinga, poročajo borzni analitiki.