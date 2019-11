Dnevnik o volitvah v Španiji (12. 11.)

Ljubljana, 11. novembra - Simon Tecco v komentarju Slaba zamisel piše o tem, da se je Španija po drugih predčasnih parlamentarnih volitvah letos znašla na razpotju med demokracijo in avtoritarnim režimom. In to zaradi muhavosti in neodgovornega obnašanja voditeljev sredinskih političnih strank, ki niso bile pripravljene privoliti v koalicijsko sodelovanje.