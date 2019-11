Boeingi 737 max naj bi v nebo znova poleteli januarja 2020

Seattle, 11. novembra - Ameriški proizvajalec letal Boeing je sporočil, da bodo njegova letala 737 max, ki so po dveh velikih nesrečah v Indoneziji in Etiopiji s 346 mrtvimi prizemljena od marca letos, v nebo predvidoma znova poletela januarja 2020. Boeing je doslej računal, da se bo to zgodilo do letošnjega decembra.