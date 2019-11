V Mali galeriji CD fotografske metakrajine Gregorja Radonjiča

Ljubljana, 12. novembra - V Mali galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo ob 20. uri odprli razstavo mariborskega umetniškega fotografa Gregorja Radonjiča. Radonjič ustvarja in razstavlja že 25 let, poveča pa se zlasti raziskovanju prostorov onkraj fizičnega. Na razstavi z naslovom Metakrajine bo predstavil 28 barvnih fotografij večjega formata, so sporočili iz CD.