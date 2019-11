Evropske borze navzdol; evro dražji, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 11. novembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so se danes večinoma znižali, v rdeče so obarvani tudi indeksi na newyorških borzah. Tečaje delnic so navzdol potisnili zapleti pri sklepanju delnega trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko, ponovni nemiri v Hongkongu in politična slepa ulica v Španiji. Evro se je okrepil, cene nafte pa znižale.