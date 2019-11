Erjavec po objavi poročila Knovs: Napad Tonina na politične nasprotnike

Ljubljana, 11. novembra - Na javni del poročila o zapletih v arbitražnem postopku za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško, ki ga je danes objavila komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), se je odzval nekdanji zunanji minister Karl Erjavec. Gre za tipičen politični napad, je dejal za STA, navedbe v poročilu pa označil za netočne in zavajajoče.