Tudi OZS kritična do ukrepov Banke Slovenije

Ljubljana, 11. novembra - Kritikam na račun Banke Slovenije, ki je z novembrom zaostrila pogoje kreditiranja gospodinjstev, so se pridružili še v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). "Ukrep je neživljenjski in nepremišljen, negativne posledice pa bo kmalu občutilo celotno slovensko gospodarstvo," so zapisali v sporočilu za javnost.