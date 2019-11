Zbor nogometašev v Kopru za pozitiven konec kvalifikacij

Koper, 11. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca je pred zadnjima dejanjema kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020. Izbranci Matjaža Keka so po oktobrskih porazih proti Severni Makedoniji in Avstriji ostali praktično brez možnosti za preboj na Euro, a si vseeno želijo končati ta cikel s pozitivno noto. Tekmeca bosta Latvija v soboto in Poljska 19. novembra.