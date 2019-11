Bolivija po Moralesovem odstopu brez predsednika

La Paz, 11. novembra - V Boliviji so s položajev odstopili tudi vsi, ki bi v skladu z ustavo po odstopu nasledili predsednika Eva Moralesa. Tako je Bolivija trenutno brez predsednika. Vodenje države je pripravljena prevzeti ena od opozicijskih podpredsednic senata, a jo mora potrditi kongres. Protesti se danes nadaljujejo, v prestolnici pa so zaprti uradi in trgovine.