Nizozemska mora pomagati pri repatriaciji otrok IS

Haag, 11. novembra - Nizozemska mora aktivno pomagati pri repatriaciji otrok žensk, ki so se pridružile skrajni skupini Islamska država, a to ne velja za matere, je danes odločilo sodišče v Haagu. Država mora po stališču sodišča storiti vse, kar lahko, da zaščiti nizozemske otroke, četudi so ti v drugi državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.