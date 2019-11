Festival noči in ognjenih ambientov Ana Plamenita bo ožaril prestolnico

Ljubljana, 15. novembra - Jesenski festival noči in ognjenih ambientov Ana Plamenita 2019 bo danes in v soboto s stotinami plamenov in lučk razsvetlil Severni mestni park ob Železni cesti v Ljubljani. Park se bo med 17. in 21. uro spremenil v prostor druženja, ki ga bodo popestrile umetniške intervencije udeležencev mladinske izmenjave Tabor Ane Plamenite.