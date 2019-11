V sindikatih Dnevnika in novinarjev za spoštovanje danih zagotovil

Ljubljana, 11. novembra - V sindikatih Dnevnika in novinarjev Slovenije ter v društvu novinarjev ob napovedanem kolektivnem odpuščanju novinarjev Dnevnika pozivajo lastnika Bojana Petana in upravo družbe k spoštovanju delovnopravne zakonodaje. Še zlasti se zavzemajo za spoštovanje zagotovil, ki jih je Petan dal zaposlenim in javnosti.