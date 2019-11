Farage s svojo stranko ne namerava ogrožati britanskih konservativcev

London, 11. novembra - Vodja britanske populistične stranke Brexit Nigel Farage je danes sporočil, da se njegova stranka na volitvah ne bo podala v lov za parlamentarnimi sedeži, ki so jih do zdaj zasedali konservativci. Tako se bo stranka Brexit osredotočila predvsem na okraje, kjer so bili zmagovalci laburisti in skušala prevzeti njihove parlamentarne mandate.