Tedenski pregled - Slovenija od 15. do 21. 11.

Ljubljana, 22. novembra - Po nekaj zapletih in posledični grožnji finančnega ministra z odstopom je koaliciji uspelo strniti vrste in v DZ zagotoviti sprejetje usklajenega proračuna za prihodnji dve leti. Na Obali in v Podravju so imeli ob obilnem deževju veliko nevšečnosti, saj sta morje in Drava marsikje poplavljala.