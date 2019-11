V Galeriji Vžigalica odprtje razstave japonske umetnice Saeborg

Ljubljana, 12. novembra - V Galeriji Vžigalica bodo zvečer odprli razstavo z naslovom Klavnica 17 japonske umetnice Saeborg, ki ustvarja z napihljivimi bitji iz lateksa. Razstava, ki bo na ogled do 12. januarja, prikazuje napihljive domače živali na napihljivem podeželju in odpira vprašanja o odnosu človeka do živali.