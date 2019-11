Igralcu Vladu Novaku bodo podelili nagrado bert za življenjsko delo

Ljubljana, 12. novembra - Gledališki in televizijski igralec Vlado Novak bo nocoj v Slovenski kinoteki prejel nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre. Podeljuje jo Društvo slovenskih režiserjev. Kot piše v obrazložitvi, je igralec par excellence in nepogrešljiv obraz slovenskega filma. Pred tem bo na ogled Kavarna Astoria Jožeta Pogačnika.