EU za eno leto podaljšala sankcije proti režimu v Venezueli

Bruselj, 11. novembra - EU je danes zaradi politične, gospodarske, socialne in humanitarne krize ter spodkopavanja demokracije, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic v Venezueli za eno leto, do 14. novembra 2020, podaljšala sankcije proti režimu predsednika Nicolasa Madura, ki mu zaradi spornih volitev odreka legitimnost.