Slovenski raziskovalci pozivajo k odločnemu ukrepanju za blaženje podnebnih sprememb

Ljubljana, 11. novembra - Slovenski raziskovalci, ki preučujejo vreme, podnebje in podnebne spremembe, so na predsednike republike, vlade, DZ in državnega sveta naslovili pismo, v katerem opozarjajo na grožnjo katastrofalnih podnebnih sprememb. Kot so zapisali v pismu, pozivajo k sprejetju takojšnjih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.