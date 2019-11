V novi finančni perspektivi bo malo denarja za kulturno dediščino

Nova Gorica, 11. novembra - V severnoprimorski regiji so občine pripravile več projektov za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine. Nekatere so uspele pridobiti evropska sredstva že v preteklem programskem obdobju, ko je bilo za tovrstne projekte na voljo kar 67 milijonov evrov. V sedanjem programskem obdobju pa je za kulturno dediščino namenjenih le pet milijonov evrov.