Obdolženi zaradi smrtne nesreče pri Vranskem danes z zagovori

Celje, 11. novembra - Na celjskem okrožnem sodišču se je danes začela glavna obravnava zaradi prometne nesreče pri Vranskem, v kateri sta pred petimi leti umrla 17-letnica in 30-letni moški. Nekdanji direktor komunalnega podjetja Energetika projekt Marko Krajnc, zastopnik podjetja Janko Drča in preglednik Štefan Kuserbanj so v pisnih zagovorih krivdo zanikali.