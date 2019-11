Pred stoletjem se je rodil pionir slovenskega filma France Štiglic

Kranj, 12. novembra - Mineva 100 let od rojstva velikega klasika in pionirja slovenskega filma Franceta Štiglica (1919-1993). Ob obletnici bodo v kranjskem Prešernovem gledališču drevi premierno prikazali restavrirano in digitalizirano različico filma Tistega lepega dne. Obletnico so pospremili že številni dogodki, tudi aktualni Slovenski teden filma.