Turčija začela izgon pripadnikov IS iz evropskih držav

Ankara, 11. novembra - Turčija je danes začela izgon pripadnikov teroristične milice Islamska država iz evropskih držav in tudi ZDA v njihove domovine. Gre za člane IS s tujim državljanstvom, ki so se borili v Siriji. Ankara bo izgnala več državljanov Nemčije, Francije, Irske, Nizozemske in Danske. Že danes bo v Nemčijo in na Dansko vrnila po enega pripadnika IS.