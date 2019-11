Umetnost in kulturne dejavnosti pozitivno vplivajo na zdravje

Ljubljana, 13. novembra - Kulturne in ustvarjalne dejavnosti, kot so petje, ples ali obisk muzeja, pozitivno vplivajo na telesno in dušeno zdravje, ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ročna dela in poslušanje glasbe lahko tako dopolnjujejo medicinske terapije, ugotovitve študije povezama nemška tiskovna agencija dpa.