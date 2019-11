Murkova nagrada etnologinji Ivici Križ

Maribor, 11. novembra - Murkovo nagrado za življenjsko delo na področju etnološkega muzealstva, ki jo danes v Mariboru podeljuje Slovensko etnološko društvo (SED), prejme etnologinja in arheologinja Ivica Križ. Murkovo priznanje bodo dodelili Bojanu Knificu, listini pa Iztoku Ilichu ter Danijelu Cvetku in Kulturnemu, etnološkemu in turističnemu društvu Josipdol.