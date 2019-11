Jabolka navdiha tokrat v roke srčnih in dobrodelnih

Ljubljana, 11. novembra - Predsednik republike Borut Pahor bo danes vročil štiri priznanja jabolko navdiha. Za srčnost in dobrodelnost bodo priznanje prejeli društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, Jaka Krebs, Miha Deželak in društvo Rdeči noski, so sporočili iz urada predsednika republike.