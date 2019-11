Trbiž, 10. novembra - Slovenska reprezentanca v ciklokrosu je po dolgem času nastopila na evropskem prvenstvu v italijanskem mestu Silvelle, pod najboljši rezultat pa se je na koncu podpisal Bojan Ločnikar, ki je bil 15. med veterani med 45 do 49 let. Mlajši Slovenci so dirke končali v ozadju.