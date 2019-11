Avstralski gasilci svarijo pred še hujšimi požari

Sydney, 10. novembra - Gasilci v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales, ki so jo v minulih dneh zajeli številni obsežni požari, so danes posvarili, da najhujše šele prihaja. Med drugim bo najvišje tveganje za požare v torek veljalo za širše območje Sydneyja. Požari v tej zvezni državi so doslej zahtevali tri smrtne žrtve. Gori tudi v zvezni državi Queensland.