Ciklon Bulbul v Indiji in Bangladešu zahteval več smrtnih žrtev

Daka/New Delhi, 10. novembra - Ciklon Bulbul je v noči na danes dosegel Indijo in Bangladeš in po navedbah pristojnih oblasti zahteval najmanj 11 smrtnih žrtev, od tega v Indiji osem. Zaradi ciklona so morali poleg tega evakuirati dva milijona ljudi. Ciklon je opustošil na območju največjih gozdov mangrov na svetu, ki so tudi domovanje ogroženega bengalskega tigra.